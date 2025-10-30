Carlos III inicia un proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés

El rey británico, Carlos III, inició este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser "Andrés Mountbatten Windsor".

Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.