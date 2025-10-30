Crisis en la monarquía británica
Este es el comunicado íntegro de Buckingham sobre la retirada de los títulos al príncipe Andrés
Redacción
Este es el comunicado íntegro del rey Carlos III de Inglaterra sobre la retirada efectiva de los títulos del príncipe Andrés por las acusaciones relacionadas con sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein:
"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del Príncipe Andrés.
El Príncipe Andrés pasará a partir de ahora a llamarse Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra.
Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso."
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"
- Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
- Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
- La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico