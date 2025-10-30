Confirmado por la policía
Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre
Redacción
Barcelona
Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.
Los cinco fueron arrestados simultáneamente en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21.00 horas del miércoles 29 de octubre, precisó la fiscal.
La noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Ambos "reconocieron parcialmente los hechos", dijo Laure Beccuau.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
- Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
- La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico
- La crónica del Bakken Bears-Casademont Zaragoza: los osos se comen al león (90-78)
Una empresa de Cartagena usa drones para reconstruir equipos o instalaciones a base de modelados en 3D
Ofrecido por