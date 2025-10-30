Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo hundimiento

Ya son 61 los muertos después del décimo quinto ataque de EEUU contra una presunta "narcolancha"

"El Departamento de Guerra seguirá persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen", advirtió tras la última acción que provocó la muerte de cuatro personas

Estados Unidos lanza nuevo ataque sobre una lancha en el Pacífico y mata a cuatro personas

Estados Unidos lanza nuevo ataque sobre una lancha en el Pacífico y mata a cuatro personas

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Estados Unidos ha llevado a cabo su décimo quinto ataque contra una supuesta "narcolancha", otra vez en el océano Pacífico. La acción tuvo lugar el pasado miércoles y provocó cuatro muertes. Con este hundimiento, informado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, nuevamente a través de X, la cantidad de víctimas fatales desde que se iniciaron las operaciones a comienzos de septiembre asciende a 61.

Hegseth se apegó al tono sumario de las anteriores intervenciones en la red social. "Siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación dedicada al narcotráfico operada por una organización terrorista designada (DTO) en el Pacífico oriental". La embarcación, "al igual que todas las demás, era conocida por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos". La misma "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos". Después de la descripción del episodio, Hegseth añadió el fundamento político y la advertencia: "el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra seguirá persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen".

Los primeros ataques fueron llevados a cabo en aguas del Caribe Sur y considerados una amenaza directa a Venezuela, que ha declarado el "estado de conmoción exterior" además de convocar a millones de ciudadanos a alistarse en las milicias. Luego se desplazaron a las aguas del Pacífico colombiano, en medio de una fuerte controversia retórica entre Trump y el presidente Gustavo Petro.

En la última acción previa a la informada en la noche del miércoles, y en la que perdieron la vida 14 personas, Washington pidió a rescatar al único sobreviviente, pero la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los esfuerzos de búsqueda resultaron infructuosos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
  2. Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"
  3. Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
  4. Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
  5. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
  6. Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
  7. La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
  8. La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico

Disturbios en la Universidad de Navarra por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

Disturbios en la Universidad de Navarra por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Ocultura analiza las caras ‘malditas’ que Goya pintó para la posteridad

Ocultura analiza las caras ‘malditas’ que Goya pintó para la posteridad

Toda la plantilla del Real Zaragoza ha debutado: el 'casting' llega a su fin

Toda la plantilla del Real Zaragoza ha debutado: el 'casting' llega a su fin

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

El Casademont U22 recibe en el Siglo XXI al Unicaja

El Casademont U22 recibe en el Siglo XXI al Unicaja

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras
Tracking Pixel Contents