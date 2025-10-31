Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército de Israel mata a tiros un adolescente de 15 años

El Ejército de Israel ha matado este jueves a un adolescente de 15 años en una operación militar que ha llevado a cabo en la ciudad cisjordana de Silwad, al noreste de Ramala, en medio del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Fuentes citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que en un primer momento el menor de edad --al que han identificado como Yamen Samed Hamad-- ha resultado herido, pero ha fallecido finalmente en el Complejo Médico Palestino. Las tropas habían impedido que la ambulancia llegara hasta donde se encontraba Hamad herido, dejándolo tendido en el suelo hasta que ha permitido su traslado.