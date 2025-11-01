Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

Los restos mortales de tres cuerpos entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.

Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.

Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.