Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba casi un centenar de drones ucranianos y Kiev intercepta más de 200 aparatos rusos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú
Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los "tres hilos" de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.
Rusia derriba casi un centenar de drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 98 drones ucranianos sobre nueve regiones, 11 de ellos cerca de Moscú, informó hoy el Ministerio de Defensa del país.
Según el parte castrense, 12 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Samara y 11, sobre la región de Moscú.
Otros 10 drones fueron neutralizados en Vorónezh y Tostov, mientras que también hubo aparatos enemigos derribados en Lípetsk, Riazán, Kursk y Kaluga.
Ucrania interceptó por la noche 206 de los 223 drones lanzados por Rusia
Las defensas ucranianas interceptaron en la noche del sábado al domingo de acuerdo con datos preliminares 206 de los 223 drones lanzados por Rusia, algunos de los cuales causaron daños en diversas infraestructuras.
Según el parte matinal de la Fuerza Aérea, los rusos lanzaron por la noche 223 drones, entre ellos unos 140 de tipo Shahed, así como de ataque Gerbera y de otros tipos, desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Briansk, Orel y Primorsko-Ajtarsk y la Crimea ocupada.
Ucrania extradita a Lituania por primera vez un soldado ruso acusado de crímenes de guerra
Kiev ha entregado por primera vez a otro Estado un soldado ruso acusado de haber cometido crímenes de guerra, incluido contra un ciudadano extranjero, al haber extraditado a Lituania un militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, informó este viernes el fiscal general de Ucrania, Ruslán Kravchenko. Krávchenko viajó a Vilna en una visita de trabajo cuyo principal objetivo era "la primera extradición en la historia de un militar ruso acusado de crímenes de guerra cometidos en el territorio de Ucrania, así como la coordinación de los próximos pasos en esta dirección", según informó en su cuenta de la aplicación Telegram.
Zelenski cifra en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las sanciones a sus petroleras
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las últimas sanciones de Estados Unidos a las dos principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil, "siempre que se mantenga una presión firme y constante", ha apuntado.
Zelenski ha asegurado que disponen de las primeras evaluaciones detalladas sobre el impacto de estas sanciones, apenas una semana después de que fueran anunciadas por Estados Unidos en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Rusia para negociar la paz con Ucrania.
Polonia cierra dos aeropuertos tras los ataques rusos contra Ucrania
La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) confirmó este jueves el cierre temporal de los aeropuertos de Radom y Lublin (este) "para garantizar la libertad de acción de la aviación militar polaca y aliada", tras los ataques a gran escala lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania en las últimas horas.
En un comunicado, la PANSA indicó que los cierres tienen como objetivo la "seguridad y protección del espacio aéreo polaco, especialmente en las regiones adyacentes a las zonas amenazadas de Ucrania".
Rusia atacó con 650 drones y más de 50 misiles una decena de regiones de Ucrania
Rusia atacó anoche con unos 650 drones y más de 50 misiles una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Rusia lanza un ataque combinado con misiles y drones
Rusia lanzó en las primeras horas de la mañana de este jueves un ataque combinado con drones y misiles contra varias regiones ucranianas que ha obligado a las autoridades ucranianas a cambiar el horario de ciertos trenes e introducir cortes de electricidad de emergencia.
El ataque también ha dejado sin luz, agua y calefacción a algunas zonas de la región de Vínitsia en Ucrania central y una decena de civiles han resultado heridos en la ciudad de Zaporiyia, cercana al frente y en el sureste de Ucrania.
Rusia derriba 170 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 170 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, nueve de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 48 aparatos no tripulados ucranianos, dos más que en la noche anterior
El ex primer ministro italiano ve "complicado" el ingreso de Ucrania en la UE y pide mayor integración del mercado único
El ex primer ministro italiano (2013-2014) Enrico Letta ha admitido que apoya que Ucrania sea parte de la UE pero lo ve "complicado" por sus dimensiones en el ámbito militar y agrícola, al mismo tiempo que ha aplaudido la decisión de los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar la integración del mercado único europeo. "Es una buena noticia", ha afirmado. Letta ha incidido en la necesidad de una mayor unidad europea para poder ejercer influencia a nivel mundial y ha asegurado que para que la UE sea competitiva hace falta "estar integrados a nivel europeo", poniendo como ejemplo la introducción de la moneda única y los avances en la industria aeronáutica. Así se ha expresado este miércoles el que es también el actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en una conferencia organizada por la Fundación Alternativas bajo el titulo 'Una oportunidad para Europa', en la que ha aplaudido la "buena noticia" que ha supuesto el acuerdo entre los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar el mercado único.
