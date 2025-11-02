Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá

El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego".

El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.