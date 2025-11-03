En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque con drones ucranianos daña gravemente el puerto de Tuapse en el mar Negro
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski anuncia reuniones con sus socios esta semana sobre defensas aéreas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en su discurso a la nación del domingo que mantendrá esta semana “reuniones” con sus socios para que sigan contribuyendo a reforzar las defensas aéreas de Ucrania. “Habrá reuniones”, dijo Zelenski, que agregó que su administración ha presentado a los aliados “todos los cálculos y posibles opciones” para que Ucrania pueda cubrir sus necesidades más urgentes en materia de defensa aérea. Zelenski hizo este anuncio después de informar de que se ha completado la transferencia de sistemas Patriot adicionales facilitados a Kiev por Alemania. Según la cuenta de X German Aid to Ukraine, que sigue las entregas de armamento de Berlín a Ucrania, Kiev ha recibido en este envío los dos sistemas Patriot que había prometido en agosto. Dinamarca, Lituania y Noruega han contribuido con dinero a que se materialice el envío.
Zelenski anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania.
"Hemos reforzado el componente 'Patriot' de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso", escribió en X.
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso en Samarivsk
Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque ruso sobre el distrito de Samarivsk, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y las rusas.
"Dos niños de 11 y 14 años de edad han muerto. Nuestras condolencias para los familiares. En total, la tragedia ha costado la vida a cuatro personas", ha informado la administración militar regional ucraniana de Dnipropetrovsk en su cuenta en Telegram.
Un muerto y seis heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con drones
Una persona murió este domingo en la región rusa de Bélgorod y otras seis resultaron heridas como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.
Según escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, fue la explosión de un dron la que causó todas las víctimas.
Además, el ataque dañó un automóvil, agregó el funcionario.
Rusia dice que los combates continúan con fuerzas atrincheradas en Pokrovsk
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo que sus fuerzas continúan eliminando a militares ucranianos atrincherados en las inmediaciones de la estación de trenes de Pokrovsk (Donetsk) y en la vecina zona industrial.
Según el parte castrense, los militares rusos expulsaron a los soldados enemigos de un puesto fortificado al sureste de la ciudad, uno de los últimos bastiones ucranianos en esa zona.
Rusia derriba casi 170 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 168 drones ucranianos, la mayoría de ellos sobre las aguas del mar Negro y en la región sureña de Krasnodar, informó hoy el Ministerio de Defensa del país.
Según el parte castrense, en Krasnodar fueron neutralizados 32 aparatos enemigos y otros 28 en la anexionada región de Crimea.
Sobre la región de Briansk, colindante con Ucrania, fueron destruidos una veintena de drones, agregaron en Defensa.
Mientras, 39 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las aguas del mar Negro.
Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con dos misiles y 79 drones
La Fuerza Aérea ucraniana informó de los ataques enemigos recibidos la pasada noche con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados un total de 67, en su parte matinal de este domingo.
Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.
Un ataque ucraniano daña gravemente el puerto de Tuapse
Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.
La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto.
Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de que los militares ucranianos que se encuentran en la ciudad de Pokrovsk --Krasnoarmiisk para Moscú--, rodeada por fuerzas rusas, han comenzado a rendirse.
Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que la ciudad esté rodeada y ha asegurado que la situación en la ciudad, ubicada en la región de Donetsk (este) es "complicada y dinámica" e incluso sostiene que han mejorado sus posiciones en algunos distritos de la ciudad.
Ucrania desmiente que Rusia haya eliminado a sus fuerzas especiales en Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia ucranianos desmintieron este sábado que las tropas rusas hayan logrado eliminar a las fuerzas especiales ucranianas que intentaban aterrizar en helicóptero cerca del bastión oriental de Pokrovsk, como parte de una contraofensiva para detener el avance enemigo sobre la ciudad asediada.
Una fuente de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó al diario Ukrainska Pavda que las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción del grupo de asalto ucraniano eran falsas.
