Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés

La guerra entre Shein y el Gobierno francés continúa. Después de que el Senado aprobara el pasado junio una normativa que prohibíbe la publicidad de este tipo de negocios de 'fast fashion' (moda rápida), ahora el gigante asiático se enfrenta a una nueva polémica tras comercializar unas "muñecas sexuales" que, según el Ejecutivo, "fomentan la pornografía infantil".

Aunque Shein ya las ha retirado de su catálogo, Francia amenazó este lunes con prohibirle el acceso al mercado nacional si vuelve a vender estos productos. "Si esta conducta se repite, estaremos en nuestro derecho, y lo ejerceré, de prohibir el acceso de Shein al mercado francés", declaró el ministro de Economía, Roland Lescure, en BFM-TV. "Por actos de terrorismo, narcotráfico y pornografía infantil, el Gobierno tiene derecho a solicitar la prohibición de acceso al mercado francés (...) si se producen reincidencias o si los artículos en cuestión no se retiran en 24 horas". Lescure insistió que estos artículos "abominables son ilegales" y que se llevará a cabo una investigación judicial, en la que también se ven salpicadas las plataformas Temu y Wish, donde la brigada antifraude encontró productos similares.

No solo eso, la misión de investigación sobre los controles de productos importados a Francia en virtud de políticas de reciprocidad, cuyo responsable es Antoine Vermorel-Marques, citó a Shein ante los diputados, en un plazo de 15 días, para responder ante dicho escándalo, que se ha convertido en la noticia de este lunes en el país.

Sobre la posible prohibición de la marca en Francia, el Gobierno ha dado algunas pistas y señala al uso de herramientas de bloqueo geográfico, como ya ha hecho anteriormente con páginas de pornografía, para prohibir su actividad en el país mediante el veto digital.

Las autoridades investigarán a los compradores

La polémica surgió tras la denuncia de varias entidades, incluida la Unidad Antifraude de Francia, por la venta de "muñecas sexuales con apariencia infantil". Tras su retirada, las autoridades ahora quieren investigar a los compradores aunque reconocen que es complicado, puesto que las plataformas asiáticas no suelen cooperar. "Los investigadores intentarán descubrir no solo quién compró estos productos, sino también quién los fabricó", insiste una fuente para Le Parisien.

Además, existe un detalle que ha llamado especialmente la atención de los investigadores que detectaron estos productos. Shein destaca en los anuncios que se trata de muñecas de producción local, es decir, fabricadas en Francia. "Es improbable", señala la fuente de Le Parisien, quien insiste que, para vender, a "estas plataformas no les importa demasiado el aspecto de la veracidad".

A días de la apertura de su tienda física en París

“En Francia, la moda no es frivolidad: es parte de la cultura, como el vino o la literatura", decía la exeditora de Vogue Francia Carine Roitfeld. Quizás por eso, los problemas de Shein no han dejado de sucederse desde que aterrizó en el país de la alta costura. El gigante del 'fast fashion' ha sido multado tres veces este año en Francia, por un total de 191 millones de euros, por incumplimiento de la legislación sobre cookies en línea, publicidad engañosa, información confusa y por no declarar la presencia de microfibras de plástico en sus productos. Estas sanciones impulsaron al Senado a aprobar recientemente la Ley anti-Shein, con la que pretende regular todos estos abusos, incluidas las prácticas publicitarias de los 'influencers' que promocionan sus artículos.

Anuncio de Shein en la fachada de los almacenes BHV Marais de París. / NICOLAS GARRIGA / AP

Muchos interpretaron esta medida como un paso más en la protección del "made in France". Sin embargo, el sector de la moda francesa reaccionó con indignación al conocer que este próximo miércoles, el gigante asiático abrirá su primera tienda física en uno de los almacenes más emblemáticos de París, BHV Marais.

El anuncio generó un gran rechazó entre las autoridades locales, a las marcas asociadas con BHV y tampoco ha gustado a los trabajadores de los almacenes. A pesar de los esfuerzos por evitar su apertura, el director de SGM, Frédéric Merlin, anunció a través de su perfil en Instagram que "BHV SHEIN abrirá sus puertas el 5 de noviembre a la 1pm", remarcando que se trata de un "estreno mundial" y la primera tienda física y permanente en el mundo de esta plataforma que hasta ahora había sido exclusivamente online.

Acción de protesta

En la fachada del edificio, ya se han instalado dos grandes lonas de publicidad anunciando lo que se espera que sea el evento del mes, no solo por la afluencia de público que puede registrar, sino también por la polémica que ya está generando la marca. Este lunes, la asociación de lucha contra la violencia a la infancia, Mouv’Enfants, llevó a cabo una acción de protesta frente a los almacenes.

"Vergüenza de BHV", "Shein promueve la pedocriminalidad", se podía leer en los carteles de los manifestantes. "No olvidemos que no hace mucho la policía encontró en casa de un pedocriminal llamado Joël Le Scouarnec una colección entera de muñecas sexuales", denunciaba el militante, Arnaud Gallais.

Por la tarde varias mujeres del colectivo Femen se unieron a las protestas con el pecho descubierto y carteles en mano denunciaron el fomento de la pedocriminalidad en el catálogo del gigante asiático.

Este nuevo espacio de venta física de Shein contará con 1.000 metros cuadrados en París, pero no será la única tienda. Días después de su primera inauguración, la marca se unirá a las Galerías Lafayette y abrirá otros cinco espacios más en Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges.