Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia lanza 130 drones contra Ucrania y más de treinta impactan en catorce localizaciones distintas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia lanza 130 drones contra Ucrania y más de treinta impactan en catorce localizaciones
Rusia atacó durante la pasada noche Ucrania con 130 drones de los que 31 impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Además de los drones, Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y seis misiles antiaéreos S-300 que no fueron derribados. Según el parte de este componente de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, 92 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Cerca de ochenta de los drones lanzados por Rusia eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed. En el momento de la publicación del parte varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano.
El embajador de Trump en la OTAN supervisa en Kiev los envíos de misiles Patriot
El embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, fue recibido el lunes junto a sus homólogos de algunos de los principales socios europeos de Ucrania por el presidente Volodímir Zelenski, en una reunión celebrada en Kiev que sirvió para explorar nuevas posibilidades de reforzar las defensas aéreas ucranianas. “Quiero asegurarme de que todo funciona de forma correcta, de que el Ejército (ucraniano) está recibiendo todo lo que necesita, que los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles PAC-3 y PAC-2 se están entregando de la forma más rápida posible, para que ustedes puedan proteger su infraestructura crítica ahora que se acerca el invierno”, dijo Whitaker, citado por la presidencia ucraniana, durante el encuentro. Whitaker es uno de los pocos altos cargos de la administración Trump que ha visitado Kiev desde la llegada a la Casa Blanca del promotor inmobiliario neoyorquino. Su visita y su participación en la reunión junto con representantes de los aliados europeos de Ucrania es otro signo de la mejora de las relaciones entre Zelenski y Trump. El embajador de Trump ante la OTAN dijo también que Ucrania, EE.UU. y los países europeos que pagan por el armamento estadounidense que compra Kiev están trabajando en los paquetes de material militar que los ucranianos han de recibir este mes y el siguiente a través de esta fórmula.
Ucrania intenta evitar que caiga Pokrovsk
Mientras el Ejército de Ucrania aún resiste en Pokrovsk a las tropas de Rusia, que quedó en evidencia al afirmar prematuramente la captura de esa ciudad, los drones rusos golpean las líneas de suministro vitales para los defensores y la infantería invasora se acumula en la urbe, cuya situación ha generado llamamientos ucranianos para abandonarla. Ucrania envió unidades de asalto adicionales y operativos de fuerzas especiales a la zona, que ha resistido los ataques de Rusia durante más de un año, informó este lunes el 7 Cuerpo de Ejército.
Ucrania dice haber alcanzado otra refinería en la región rusa de Sarátov
El Estado Mayor de Kiev informó este lunes de un nuevo ataque del Ejército ucraniano que habría alcanzado las instalaciones de una refinería situada en la región de Sarátov de Rusia.
“Durante la noche del 3 de noviembre”, indica la nota del Estado Mayor, “unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería de Sarátov”.
Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, defendiendo de nuevo que este tipo de objetivos son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada pro el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas. Asimismo, ha incidido en que se trata de una de las refinerías más antiguas de toda Rusia, con un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas de crudo al año.
Rusia informa de avances en la ciudad ucraniana de Pokrovsk tras una nueva noche de bombardeos
Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este lunes de madrugada una nueva batería de bombardeos sobre Ucrania, dentro de una campaña militar que se habría saldado en la parte este del país con supuestos avances en la ciudad de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus militares han ingresado y afianzado posiciones en el barrio de Prigordoni, al tiempo que habrían repelido ataques en otros frentes con los que, según Moscú, las tropas ucranianas "intentaban romper el cerco". Asimismo, el Gobierno ruso también ha informado de avances en la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov. Según esta versión, "el enemigo fue expulsado de cuatro posiciones fortificadas en la zona industrial", si bien del lado ucraniano no se ha pronunciado ninguna autoridad.
Zelenski anuncia reuniones con sus socios esta semana sobre defensas aéreas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en su discurso a la nación del domingo que mantendrá esta semana “reuniones” con sus socios para que sigan contribuyendo a reforzar las defensas aéreas de Ucrania. “Habrá reuniones”, dijo Zelenski, que agregó que su administración ha presentado a los aliados “todos los cálculos y posibles opciones” para que Ucrania pueda cubrir sus necesidades más urgentes en materia de defensa aérea. Zelenski hizo este anuncio después de informar de que se ha completado la transferencia de sistemas Patriot adicionales facilitados a Kiev por Alemania. Según la cuenta de X German Aid to Ukraine, que sigue las entregas de armamento de Berlín a Ucrania, Kiev ha recibido en este envío los dos sistemas Patriot que había prometido en agosto. Dinamarca, Lituania y Noruega han contribuido con dinero a que se materialice el envío.
Zelenski anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania.
"Hemos reforzado el componente 'Patriot' de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso", escribió en X.
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso en Samarivsk
Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque ruso sobre el distrito de Samarivsk, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y las rusas.
"Dos niños de 11 y 14 años de edad han muerto. Nuestras condolencias para los familiares. En total, la tragedia ha costado la vida a cuatro personas", ha informado la administración militar regional ucraniana de Dnipropetrovsk en su cuenta en Telegram.
Un muerto y seis heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con drones
Una persona murió este domingo en la región rusa de Bélgorod y otras seis resultaron heridas como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.
Según escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, fue la explosión de un dron la que causó todas las víctimas.
Además, el ataque dañó un automóvil, agregó el funcionario.
