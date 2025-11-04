Mamdani y la alcaldía de Nueva York, gobiernos estatales, diseño de distritos y jueces: EEUU vive las primeras grandes elecciones desde la victoria de Trump

Un año después de que Donald Trump se ganara el retorno a la Casa Blanca y tras 10 meses de su presidencia 2.0, Estados Unidos celebra este martes sus primeras grandes elecciones, con comicios en más de la mitad de los estados. Los resultados de las principales citas van a ser trascendentales en las conversaciones y debates del Partido Demócrata sobre su presente y su futuro. Son también en cierta forma, y aunque su nombre no aparezca en ninguna papeleta, un referendo sobre el presidente.

Estas son las grandes citas de las que estar pendientes y sus mensajes sobre Trump y los demócratas mirando ya a las legislativas de 2026 e, incluso, a las presidenciales de 2028.

Si las encuestas que le dan más de 10 puntos de ventaja sobre Andrew Cuomo no se equivocan, Zohran Mamdani, progresista y miembro de los Socialistas Democráticos de América, será a los 34 años el alcalde número 111 de Nueva York y el primero musulmán.

Su populismo económico para hacer frente al imparable aumento del coste de la vida, una agenda decididamente de izquierdas y posiciones como el apoyo a la causa palestina que crece entre toda la ciudadanía de EEUU han generado en una buena parte de los neoyorquinos un entusiasmo y movilización que no se veían desde hace tiempo. También han generado miedo y rechazo en sectores moderados, conservadores y élites políticas y económicas, que se han organizado en un intento de frenarle, según los sondeos, insuficiente.

La intensidad de la carrera se palpa en datos como un récord histórico en participación en el voto adelantado, que ha cuadriplicado, por ejemplo, a la de 2021.

Trump no ha dado apoyo expreso a Cuomo, que tras la derrota en primarias se ha presentado como independiente, pero el domingo dijo: "si hay que elegir entre un demócrata malo y un comunista (Mamdani no lo es) me quedo siempre con el primero".

En el campo demócrata, el meteórico ascenso y la promesa de Mamdani también dividen, y hay reticentes a apoyarle como Chuck Schumer, judío y líder demócrata en el Senado. Pero Barack Obama, que no le ha dado tampoco el clásico respaldo, según se reportó este fin de semana le llamó para felicitarle por su campaña y para ofrecerse a servirle como confidente y asesor si llega al cargo, un trabajo que Trump amenaza con dificultar con medidas como limitaciones de presupuesto.

Mamdani y la carrera en Nueva York, capital mediática del mundo, han consumido buena parte de la atención y ha dado mucha fuerza al ala más a la izquierda en el Partido Demócrata, que ve en el carismático político, respaldado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, ejemplo del camino que debe seguir la formación si quiere recuperar al votante de clase trabajadora.

Lo que Mamdani es para la progresía Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, candidatas a gobernadoras de Virginia y Nueva Jersey, respectivamente, lo son para el centro del Partido Demócrata. Ese ala está convencida de que son candidatas como ellas (que fueron compañeras en el Congreso) el camino que los demócratas deben tomar si quieren batir en la parte del país más alejada de las grandes élites urbanas a los candidatos republicanos alineados con Trump, combinando el mensaje económico con una moderación en cuestiones sociales.

Tanto Spanberger, una antigua agente de la CIA de 46 años, como Sherrill, de 53 años y antigua militar, han puesto en el centro de sus campañas los apuros y problemas económicos que enfrenta la población y se han encargado de subrayar cómo esos problemas se están acrecentando por la agenda del presidente, ya sea por el impacto de los aranceles o por los recortes sociales.

En Nueva Jersey, además, se tomará el pulso a cuestiones como el "arrepentimiento" de votantes latinos que apoyaron en las presidenciales a Trump y que ahora reniegan de una campaña de detenciones y deportaciones que ha ido mucho más allá de la persecución de los peores criminales que prometió en campaña Trump para extenderse a toda la comunidad inmigrante, sembrando el miedo.

El impacto de las elecciones de este martes en las legislativas de 2026 no quedará solo en cuestiones ideológicas que debatirán los dos partidos sino también en decisiones con efectos prácticos y políticos. Ninguno lo será mayor que el referendo sobre la Proposición 50 en California, que tiene en su núcleo la guerra que los republicanos han abierto en la era Trump para rediseñar distritos de forma que les favorezca ampliar y afianzar la mayoría en la Cámara de Representantes en 2026, un esfuerzo al que quieren dar respuesta los demócratas, encabezados por el gobernador de California y archirrival de Trump, Gavin Newsom.

Después de que Gregg Abbott, el gobernador de Texas, aprobara ese rediseño en su estado, sumando cinco escaños favorables a su partido, Newsom planteó rehacer sus mapas. Para hacerlo necesita que los ciudadanos aprueben esta proposición, que suspende temporalmente el requisito de que los redibuje una comisión independiente, pero esta votación es más que local.

En un acto este fin de semana en Los Ángeles, en el que también participó Kamala Harris, Newsom aseguró que las elecciones de este martes van a servir como una especie de punto de inflexión y retorno para todo el Partido Demócrata.

Otra de las votaciones que se siguen con expectación este martes se celebra en Pensilvania, donde está en juego la composición del Tribunal Supremo estatal, pues se podría expulsar a tres jueces demócratas de la actual mayoría y arriesgar que la composición quede hasta 2027 en un empate 2-2 entre magistrados demócratas y republicanos.

La trascendencia de la carrera se puede entender por el inusitado dinero invertido en esta campaña judicial y por su impacto: puede afectar desde a decisiones sobre el aborto hasta en casos de demandas por resultados electorales en uno de los estados bisagra fundamentales en EEUU.