Elecciones cruciales
Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
Trump azuza el miedo del electorado al calificar de "comunista" al aspirante demócrata y amenaza con retener fondos federales si gana
Redacción
Los habitantes de Nueva York escogen este martes a su próximo alcalde en la primera gran elección en Estados Unidos desde la victoria, hace un año, de Donald Trump. Como favorito parte el candidato demócrata Zohran Mamdani, un socialista y musulmán de 34 años que ha sacudido el tablero político de una de las principales ciudades del país. Según los sondeos, Mamdani lidera la intención de voto con el 46,1%, seguido del exgobernador Andrew Cuomo, que se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas, con un 31,8%. Lejos de la cabeza está el republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, con un 16,3% de los votos.
El presidente Trump ha arremetido duramente contra Mamdani durante toda la campaña, y este mismo martes ha vuelto al ataque. En un mensaje publicado en su red social, el republicano lo tildó de "odiador de judíos" por quien esa comunidad no debería votar. "Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS es una persona estúpida", escribió. Trump también ha calificado al aspirante demócrata de "comunista", cuando no lo es, y ha amenazado con retirarle los fondos federales a la ciudad si resulta ganador.
"A punto de hacer historia"
En declaraciones tras acudir a votar a primera hora de la mañana, Mamdani declaró que Nueva York está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado".
El socialista, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo, pese a su corta experiencia como asambleísta estatal y cuya orientación ideológica como sucesor de Bernie Sanders ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.
Mamdani, quien se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 (con 34 años) y también en el primero musulmán, ha recaudado solo una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.
