Shein retira sus muñecas sexuales con apariencia infantil y abre una investigación interna tras la polémica desatada en Francia

Shein continúa en el punto de mira del Gobierno francés tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma. A pesar de que el gigante asiático retiró rápidamente de su catálogo estos productos, las autoridades francesas mantienen abierta una investigación, no solo a la compañía por lo que consideran una infracción grave, sino también a los compradores de estas muñecas.

"Nos tomamos este asunto muy en serio", insistían desde Shein este martes a EL PERIÓDICO. La marca confirma que ha prohibido permanentemente "todas las cuentas de vendedores vinculadas a productos de muñecas sexuales ilegales o que no cumplen con la normativa" y ha abierto una investigación para saber "cómo estos anuncios eludieron las medidas de control de la plataforma". El organismo francés de defensa del consumidor expresó su preocupación este fin de semana por la descripción y la clasificación de las muñecas, afirmando que dejaba "pocas dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil del contenido".

En el trabajo de la compañía por averiguar cómo estos vendedores han podido saltarse el filtro de seguridad, Shein reforzará “su lista negra de palabras clave para prevenir aún más los intentos de los vendedores de eludir las restricciones de publicación de productos”, se lee en el comunicado emitido.

Shein en el punto de mira de la política

La llegada de la tienda física de Shein al país de la moda ha levantado importantes ampollas. Más allá de los clientes habituales, pocos son los que ven con buenos ojos la instalación de su primera tienda en los almacenes de BHMV de la céntrica calle parisina de Rivoli.

"Permitir que Shein crezca significa permitir que prospere un modelo de ropa de plástico, fabricada en Asia en condiciones laborales y salariales inhumanas, para luego importarse en aviones de carga y usarse muy poco. Como resultado, estas prendas terminan en vertederos gigantescos e incontrolados en África", denunciaron los diputados del Partido Verde parisino en un artículo de opinión publicado en Libération.

No solo ellos, también el ministro de trabajo se mostró reacio a la instalación de esta nueva boutique. "Estamos ante un caso de 'dumping', es decir, nos atacan con exportaciones a precios muy bajos", criticó, insistiendo en que toda la industria textil está amenazada, incluyendo los pequeños comerciantes.

El único que ve algo positivo en la llegada de Shein a Francia es el director de Société des Grands Magasins (SGM) y propietario de BHV París, quien espera la llegada "de mucha gente" a la inauguración de la primera tienda física del gigante asiático que tendrá lugar este 5 de noviembre. "Creo que funcionará, y si no, lo dejaré. Necesitamos darle tiempo", insistía y se defendía señalando a otros modelos parecidos ya existentes en Francia, como Primark.