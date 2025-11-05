El primer gran test electoral tras la victoria de Trump lanza un aviso al republicano y abre una vía de regeneración a los demócratas

Cada elección en Estados Unidos tiene infinidad de lecturas, pero las que se celebraron este martes en el país, primera gran cita con las urnas de la segunda presidencia de Donald Trump, han dejado algunos mensajes indiscutibles, tanto para el presidente y su partido como para los demócratas. Estos últimos han cosechado importantes victorias, encabezadas por la conquista de la alcaldía de Nueva York por parte del joven socialista Zohran Mamdani y de las de gobernadurías en Virginia y Nueva Jersey por parte de dos centristas: Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, respectivamente. Son triunfos con candidatos y estrategias diferentes pero un denominador común: el énfasis en propuestas económicas para combatir la crisis del coste de la vida. Y por eso dejan aviso y advertencia a Trump y el Partido Republicano, un año justo después de su retorno al poder.

Como ya adelantaban las encuestas a los conservadores, una parte creciente de la ciudadanía que en 2024 ayudó a Trump a cosechar su segunda victoria, cree que el presidente y su Gobierno se han quedado cortos en las promesas de aquella campaña presidencial. Tanto para combatir la inflación como para frenar el encarecimiento generaliazado de la vida, dinámicas de las que el neoyorkino culpó a Joe Biden.

Los resultados en las elecciones de este martes han mostrado también que el supuesto realineamento que se produjo en las presidenciales, cuando Trump ganó aumentando considerablemente el apoyo entre bloques de votantes como afroamericanos y latinos o movilizando sobre todo a los hombres jóvenes, no tiene por qué ser, como predecían y celebraban entonces algunos, definitivo.

En Nueva York, por ejemplo, Mamdani se ha llevado a los hombres menores de 29 años con un margen de 40 puntos de ventaja sobre su rival. Spanberger y Sherrill, por su parte, han logrado en ese segmento del electorado que fue vital para Trump ventajas de 10 puntos sobre los candidatos republicanos.

La reacción de Trump

Trump ha tratado de restar importancia a los resultados. El mismo martes por la noche colgó un mensaje en Truth Social achacando el resultado al hecho de que su nombre no estuviera en las papeletas o al impacto del cierre del Gobierno, que justo este miércoles se convertió en el más largo de la historia.

El magnate y sus aliados políticos y mediáticos insistían en recordar que las elecciones se celebraban en territorios por lo general demócratas. Y este miércoles Trump colgaba otro mensaje presumiendo en el aniversario de su elección de un supuesto “boom” económico y de que “los costes están bajando mucho”.

“La asequibilidad es nuestra meta”, escribía también en un mensaje que trata de subirse a la ola del mensaje triunfador demócrata pero hace oídos sordos a lo que dicen los estadounidenses. Porque estos muestran un descreimiento creciente hacia la propaganda que sale de la Casa Blanca y la obsesión del mandatario por fijarse en los mercados como guía del devenir de la economía. Los sondeos también muestran un rechazo a los aranceles arbitrarios que elevan los precios, a los recortes de las ayudas públicas para comprar alimentos durante el cierre, a la retirada de las subvenciones fiscales para contratar seguros médicos o a la legislación que ayudará más a las rentas altas que a las bajas. Todo ello a la vez que destina miles de millones de dólares a Argentina o gasta fondos públicos en las obras de remodelación de la Casa Blanca, perdona a criminales del negocio de las criptomonedas con las que se enriquece personalmente o despide a trabajadores públicos.

Un camino demócrata

Para los demócratas, mientras, después de un año marcado por el pesimismo tras la derrota de Kamala Harris, la falta de liderazgo y la incapacidad para dar una respuesta a las política de Trump y su deriva autoritaria, los resultados del martes son un soplo de oxígeno.

El partido ha estado navegando sin rumbo, pero estas elecciones han abierto un horizonte de posibilidades, usando como norte la reconexión con la clase media y trabajadora, que lleva años abandonando a los demócratas. Falta saber, eso sí, quién liderará el partido a nivel nacional. En Nueva York esa reconexión se ha logrado gracias a las ideas a ras de suelo, hablando de lo que verdaderamente preocupa al ciudadano medio, así como una campaña indisimuladamente progresista por parte del carismático, joven, socialista y musulmán Mamdani. Un Mamdani que propone congelar el precio de dos millones de alquileres y prestar servicios públicos gratuitos mediante subidas de impuestos a los ricos.

Candidatas centristas

En Virginia y Nueva Jersey han primado propuestas más centristas, pero incluso moderadas como Sherrill han puesto sobre la mesa ideas que no dejan todo en manos del libre mercado: la gobernadora, que se ha impuesto con una holgura inesperada de 13 puntos frente a su rival, ha propuesto congelar desde el primer día de su mandato la factura eléctrica de los hogares. En el caso de Spanberger en Virginia, la ventaja ha sido aún mayor (15 puntos) y la antigua congresista y exanalista de la CIA ha conseguido inclinar hacia el campo demócrata todos los condados.

Entre las señales que arrojan las urnas, y que pueden interpretarse como claros puntos de optimismo, está la regeneración del partido, entendida no solo en términos de política sino de forma literal. Ni Mamdani, de 34 años, ni Spanberger o Sherrill, de 46 y 53 respectivamente, habían entrado en la política cuando Trump fue elegido por primera vez en 2016.

Además, en Pensilvania, se frenó el martes el intento de expulsar del Tribunal Supremo a tres de los cinco jueces de la mayoría demócrata, mientras en California triunfó en referendo, y por una proporción de dos votos a uno, la Proposición 50. Esa iniciativa permitirá al estado gobernado por Gavin Newsom lanzar un rediseño de las circunscripciones electorales que combata al de los estados republicanos que tratan de garantizar para Trump el control del Congreso en las legislativas de 2026.