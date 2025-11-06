En Hanau
Detenido un sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches y paredes en Alemania
El arrestado es un varón de 31 años y nacionalidad rumana
EP
La Policía de la ciudad alemana de Hanau (centro) ha detenido a un hombre sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches, buzones y paredes de edificios, según han informado este jueves las autoridades.
El hombre, con ciudadanía rumana y de 31 años, se encontraba en su domicilio en Hanau con un alto nivel de alcohol en sangre cuando los agentes le detuvieron después de una denuncia.
El sospechoso está siendo investigado por daños a la propiedad y por utilizar símbolos de organizaciones prohibidas, delito penal en Alemania. Los investigadores creen que sus acciones pueden estar relacionadas con un incidente en su entorno laboral y van a realizarle una evaluación psiquiátrica.
Un vecino de Hanau, a unos 20 kilómetros de Fráncfort, denunció la presencia de una esvástica en el capó de su coche en la noche del miércoles. Posteriormente, las fuerzas de seguridad hallaron cerca de 50 coches manchados de sangre, muchos de ellos con la esvástica.
Este incidente ha provocado indignación en Hanau, donde hace cinco años un ultraderechista alemán mató a tiros a diez personas, la mayoría descendientes de extranjeros, antes de matar a su madre y quitarse la vida.
El alcalde, Claus Kaminsky, ha manifestado que "un acto así causa una profunda consternación", especialmente en su ciudad, "profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020". "Las esvásticas no tienen cabida en Hanau. No permitiremos que estos símbolos siembren el miedo o la división", ha sostenido.
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- Adiós al viaje en tren más bonito de Europa: dos Patrimonios de la Humanidad pierden su conexión ferroviaria
- Buenas noticias para los jubilados en España: la paga extra de Navidad se adelanta
- Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- El restaurante de Zaragoza con un récord Guinness muy carnívoro: tres décadas de ternasco y caracoles a la brasa