Estados Unidos
Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"
"Realmente odio hacerlo pero no tengo opción", dijo el presidente estadounidense sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que pidió al Departamento de Guerra realizar pruebas de armas nucleares en "igualdad de condiciones".
"Realmente odio hacerlo pero no tengo opción", dijo Trump sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares justificando la decisión en que, según él, Rusia y China son el segundo y tercer país con más armamento de este tipo por detrás de Estados Unidos.
El pasado 29 de octubre, Trump ya había lanzado la orden dirigida al Pentágono para poner a prueba las armas nucleares bajo las mismas razones que reiteró este miércoles.
Este lunes, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas.
Wright agregó que "las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema", luego de las críticas que las declaraciones del mandatario habían provocado.
Luego de las declaraciones de Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus funcionarios que presenten propuestas para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta.
Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 5.500 ojivas nucleares operativas, mientras que Rusia posee unas 1.718 y China entre 400 y 500, según datos del Panel Internacional sobre Materiales Fisionables.
Trump ha usado estas cifras para justificar la necesidad de pruebas de sus sistemas nucleares, argumentando que mantener la paridad estratégica es crucial para la seguridad nacional y la disuasión frente a las otras potencias nucleares.
