Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Premier Tech deja de ser copatrocinador principal del equipo ciclista israelí

La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.

"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.

"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.