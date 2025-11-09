Crisis en la cadena británica
Dimite el director general de la BBC tras la polémica por editar un discurso de Trump
El director general, Tim Davie, y la directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, han informado de su salida inminente de la cadena británica
Tim Davie, el director general de la BBC, ha presentado su dimisión este domingo después de la filtración de una documento interno de la cadena británica filtrado por The Telegraph en el que se sugería que se había editado un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, para dar la impresión que había alentado explícitamente los disturbios que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, también ha informado de su salida inminente de la cadena británica.
"En general, la BBC está cumpliendo bien su labor, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad última", expresaba Davie en la carta en la que informaba de su dimisión. "En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros. (...) Aunque no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido, comprensiblemente, a mi decisión", añade el ya exdirector general de la BBC.
La salida de Davie, tras cinco años al frente de la corporación, se suma a otras polémicas recientes en la BBC, entre ellas las críticas por su cobertura del festival de Glastonbury, donde varios artistas lanzaron proclamas contra Israel y su ejército. Especialmente polémica fue la actuación del cantante Bob Vylan, que instó al público a corear “¡Death, death to the IDF!” (“¡Muerte, muerte a las FDI!”).
Suscríbete para seguir leyendo
- El padre de uno de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, en estado crítico tras una paliza en Calanda
- Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
- El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
- Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo
- El exjugador del Real Zaragoza que vuelve al fútbol por sorpresa cuatro años después de su retirada
- La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo