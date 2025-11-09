Dimite el director general de la BBC tras la polémica por editar un discurso de Trump

Tim Davie, el director general de la BBC, ha presentado su dimisión este domingo después de la filtración de una documento interno de la cadena británica filtrado por The Telegraph en el que se sugería que se había editado un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, para dar la impresión que había alentado explícitamente los disturbios que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, también ha informado de su salida inminente de la cadena británica.

"En general, la BBC está cumpliendo bien su labor, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad última", expresaba Davie en la carta en la que informaba de su dimisión. "En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros. (...) Aunque no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido, comprensiblemente, a mi decisión", añade el ya exdirector general de la BBC.

La salida de Davie, tras cinco años al frente de la corporación, se suma a otras polémicas recientes en la BBC, entre ellas las críticas por su cobertura del festival de Glastonbury, donde varios artistas lanzaron proclamas contra Israel y su ejército. Especialmente polémica fue la actuación del cantante Bob Vylan, que instó al público a corear “¡Death, death to the IDF!” (“¡Muerte, muerte a las FDI!”).