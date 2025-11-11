Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La ONU denuncia que "persisten muchos obstáculos" un mes después del inicio del alto el fuego en Gaza

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha denunciado este lunes que "persisten muchos obstáculos" a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Todavía persisten muchos obstáculos. Trabajamos para superar la burocracia, facilitar la labor de nuestros aliados humanitarios esenciales, abrir más pasos fronterizos y rutas, y afrontar la continua inseguridad", ha declarado.