El Parlamento Europeo abre el proceso para retirar la inmunidad a Alvise

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha un nuevo procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, después de que lo haya pedido el Tribunal Supremo español. Se trata de la segunda solicitud de levantamiento de inmunidad contra Pérez que tramita el Parlamento Europeo después de la que ya anunció a finales de octubre, ya que el Tribunal Supremo quiere investigarlo en dos causas diferentes y cada una debe estudiarse de manera individual en la comisión de Asuntos Jurídicos.

El TS ha pedido a la Eurocámara que retire la inmunidad del líder de SALF para proseguir su investigación por un presunto delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con SALF, por un lado, y para procesarle por los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscala de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La inmunidad parlamentaria permite que un eurodiputado sea libre para ejercer su mandato sin ser perseguido políticamente de forma arbitraria, pero no escuda a los eurodiputados contra cualquier proceso legal en su contra; solo lo hace contra aquellas imputaciones por sus opiniones o votos expresadas en el marco de su actividad parlamentaria.

Con este anuncio, Metsola pone en marcha el procedimiento formal para que la Cámara examine la petición de las autoridades españolas, segundo suplicatorio recibido por la Eurocámara, que ya anunció un primer expediente el pasado octubre. Ahora, el asunto será remitido a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para su examen, tal y como ha indicado la presidenta de la Eurocámara, que no ha aclarado a cuál de las cuatro causas abiertas contra el agitador se refiere la petición comunicada este miércoles.

Procedimiento en la Eurocámara

La comisión JURI puede pedir cualquier información o explicación que estime necesaria y el diputado objeto del suplicatorio tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita según proceda. Una vez concluido su análisis, la comisión parlamentaria debe adoptar una recomendación a puerta cerrada sobre la respuesta al Supremo que, en la siguiente sesión plenaria, será presentada ante todo el Parlamento para que apruebe o rechace el levantamiento de la inmunidad. Los procesos de suspensión de inmunidad duran una media de seis meses en la mayoría de casos, aunque no hay un plazo cerrado establecido.

Las causas pendientes

El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que anunció el octubre la remisión de un suplicatorio a la Eurocámara. En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024. Además, cuenta con otra por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.