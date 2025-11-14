En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Una noche con los activistas israelíes que protegen a las aldeas palestinas de los colonos
Cuando empieza a oscurecer en las aldeas palestinas de Masafer Yatta, rodeadas de asentamientos ilegales israelíes en las colinas del sur de Hebrón, el miedo se agudiza ante la posibilidad de nuevos ataques violentos de colonos. Son activistas israelíes como Itamar Shapira los que deciden dormir aquí para ofrecer cierta protección.
"Como israelí siento que tengo una mayor responsabilidad. No es fácil porque los activistas estamos muy aislados de la sociedad israelí y los colonos nos consideran judíos traidores. Más que proteger, lo que hacemos es acompañar, ayudar y socorrer a los palestinos. Nuestra presencia ayuda a rebajar la tensión", explica a EFE Shapira, de 45 años.
Este israelí habla de lo que se conoce como 'presencia protectora', una acción solidaria que comenzó a finales de la década de los 90 entre activistas israelíes y voluntarios extranjeros - junto a palestinos- a fin de interceder y hacer de escudo ante los ataques de colonos en el territorio ocupado de Cisjordania.
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Meni Goddard
El cuerpo entregado anoche por Hamás, como parte del acuerdo del alto el fuego, pertenece al rehén Meni Goddard, confirmó esta madrugada La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del fallecido secuestrado, Meni Goddard, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado", se recoge en una nota.
El Ejército israelí recibió durante la noche del jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de este rehén, por lo que ya son 25 los cadáveres de cautivos recuperados por Israel.
El Gobierno de España condena la escalada de violencia en Cisjordania
El Gobierno de España condenó hoy las últimas acciones violentas de colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania, mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación.
"El Gobierno de España condena la grave escalada de violencia en Cisjordania, que está alcanzando niveles inéditos", afirma el comunicado además de señalar que "las acciones de colonos violentos siguen atentando contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacando sus propiedades y bienes así como destruyendo sus medios de vida como son los campos de olivos o las infraestructuras de empresas".
Fuerzas israelíes reciben el cuerpo de un posible rehén en Gaza
El Ejército israelí recibió este jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de un posible rehén en la Franja de Gaza, por lo que ya serían 25 los cadáveres de cautivos recuperados en el caso de que se confirme de forma positiva su identidad.
"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel", confirmó en un comunicado la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El presidente de Israel rechaza el cierre previsto de la radio estatal del Ejército
El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este jueves la decisión del ministro de Defensa, Israel Katz, de cerrar próximamente la estatal Radio del Ejército, Galei Tzahal, en hebreo, que según anunció debería dejar de operar antes de marzo de 2026.
"No se puede eliminar por completo una herramienta democrática fundamental: la radiodifusión pública", dijo Herzog en un acto en su residencia en Jerusalén.
El Ejército de Israel mata a dos palestinos cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón
El Ejército de Israel ha matado este jueves a dos palestinos cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, concretamente en los alrededores del asentamiento de Carmei Tzur, en medio del aumento de las incursiones y las operaciones de las fuerzas israelíes en la zona.
Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los muertos son dos adolescentes que han sido tiroteados por las tropas israelíes cerca de la localidad de Beit Umar, situada al norte de Hebrón.
Netanyahu afirma que "consideraría un indulto" si se lo ofrecieran tras la petición de Trump
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu afirmó este miércoles que "consideraría un indulto si se lo ofrecieran" durante una entrevista en podcast The Erin Molan Show, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera el perdón para el gobernante israelí, procesado por corrupción en su país.
Preguntado por la periodista sobre la posibilidad de aceptar el indulto, el primer ministro respondió: "Consideraría un indulto si me lo ofrecieran. Le estoy muy agradecido a Trump por esto. Tiene mucha razón, va directo al grano", afirmó.
La realidad de Gaza
La ONG Save the Children ha alertado este jueves de que miles de familias palestinas todavía tienen miedo de moverse libremente por la Franja de Gaza ante la existencia de numerosos artefactos explosivos sin detonar y ha advertido de que muchas de ellas no han podido volver a sus viviendas ante la falta de maquinaria pesada para su reconstrucción. Según datos tanto de la Defensa Civil Palestina como de Naciones Unidas, hay alrededor de 70.000 toneladas de explosivos sin detonar, mientras que alrededor de 198.273 edificios del enclave --que representan el 81 por ciento del total-- han sufrido importantes daños debido a los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.
Incendian una mezquita en Cisjordania
Colonos israelíes han prendido fuego este jueves a una mezquita entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en el centro de Cisjordania, en medio del aumento la ola de violencia contra el enclave palestino. Lea aquí la noticia completa.
Siguen los ataques de Israel
Israel mató a un palestino y dejó a otros cinco heridos durante el miércoles, pese al alto el fuego establecido en Gaza, informó el Ministerio de Sanidad en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. Así, desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, un total de 260 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes y otros 632 han quedado heridos, de acuerdo con el recuento de Sanidad.
