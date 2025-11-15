Francia
Evacuada por una amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV
Las emisiones del canal han tenido que ser suspendidas
EP
MADRID
La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, ya presente en el lugar, verifique lo ocurrido.
"Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales".
"Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible", ha añadido la compañía.
Fuentes policiales han informado a 'Le Parisien' que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París, de momento sin dar más detalles al respecto.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
- El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- Despedida tras subir una foto a Instagram en un concierto estando de baja: 'No entiendo el motivo
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Alertan de la presencia de listeria en queso mezcla distribuido en Aragón
- El precio de los huevos alcanza máximos históricos: la docena XL roza los cinco euros