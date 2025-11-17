Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colisión con un camión cisterna

Mueren 45 peregrinos indios en un accidente de tráfico en Arabia Saudí cuando regresaban de La Meca

Modi lamenta lo ocurrido e informa de que las autoridades consulares están dando toda la ayuda posible a las víctimas

Imagen de archivo de La Meca.

Imagen de archivo de La Meca. / Europa Press

EP

MADRID

Al menos 45 peregrinos musulmanes indios han muerto en la madrugada de este lunes después de que el autobús en el que viajaban sufriera un accidente al colisionar con un camión cisterna de gasolina cerca de la ciudad saudí de Medina, cuando regresaban de La Meca.

El jefe de Policía de la ciudad india de Hyderabad --de donde procedían la mayoría de la víctimas--, ha confirmado la muerte de 45 de las 46 personas que viajaban en ese autobús, según informa el diario 'The Indian Express'.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha lamentado lo ocurrido y ha informado de que la Embajada en Riad, la capital de Arabia Saudí, y el consulado en Yeda están ofreciendo toda la ayuda posible.

"Me entristece profundamente el accidente ocurrido en Medina en el que se vieron involucrados ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Ruego por la pronta recuperación de todos los heridos", ha escrito en su cuenta de X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
  2. Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
  3. El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
  4. El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
  5. Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
  6. Sellés da pie con Bolo. La contracrónica del Real Zaragoza-SD Huesca
  7. ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
  8. El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar

El ministro Puente anuncia la llegada del AVE a 350 km/h: ¿Madrid y Barcelona a menos de una hora desde Zaragoza?

El ministro Puente anuncia la llegada del AVE a 350 km/h: ¿Madrid y Barcelona a menos de una hora desde Zaragoza?

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas

La Guardia Civil advierte del 'timo del supermercado': está vaciando las cuentas bancarias

La Guardia Civil advierte del 'timo del supermercado': está vaciando las cuentas bancarias

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?

¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?
Tracking Pixel Contents