Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Rusia y China denuncian falta de claridad en la resolución de la ONU sobre la paz en Gaza

Rusia y China denunciaron este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la paz en Gaza, que se aprobó esta tarde con la abstención de los dos países.

La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.