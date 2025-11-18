Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia declara terrorista al ex primer ministro Kasianov

El Gobierno de Rusia ha incluido este lunes al ex primer ministro Mijail Kasianov, designado agente extranjero por su postura contraria a la guerra en Ucrania, en el registro de extremistas y terroristas.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado este lunes la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, ordenando así la congelación de sus fondos bancarios.

El organismo ha incluido asimismo este lunes al economista Sergei Guriev, también designado agente extranjero por Moscú, después de que éste y el ex primer ministro fuesen señalados en un caso que investigan las autoridades por "la toma violenta del poder y el cambio del orden constitucional en la Federación Rusa", según recoge la agencia de noticias interfax.