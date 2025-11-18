Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Después del golpe, los drones israelíes continúan sobrevolando la escena del crimen. Este martes, cuando ya estaba bien entrada la noche, el Ejército israelí ha bombardeado el campamento de refugiados palestinos de Ein el Helue, el mayor en todo el Líbano, y ha matado a 13 personas, de acuerdo a la última cifra actualizada del Ministerio de Salud libanés. Mientras los equipos médicos y los residentes tratan de encontrar supervivientes entre los escombros, los drones han continuado sembrando el pánico desde los cielos. Se trata de una zona en la que, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 27 de noviembre, no había sufrido ataques. Según las autoridades castrenses israelíes, la infraestructura bombardeada estaba siendo utilizada por Hamás.

"Terroristas operando en un campo de entrenamiento de Hamás en la zona de Ein el Helue, al sur del Líbano", ha confirmado de forma bastante inmediata el Ejército israelí en su cuenta de X. "El campo era utilizado por terroristas de Hamás para entrenamiento y ejercicios con el fin de planificar y ejecutar ataques terroristas contra el Ejército israelí y el Estado de Israel", ha declarado. "Antes del ataque, se tomaron diversas medidas para mitigar el daño a la población civil", ha añadido, sin especificar cuales. Este brutal bombardeo es uno de los más letales desde el inicio de la tregua entre Israel y Hizbulá, que el primero viola a diario.

Extraño ataque

Además, el ataque ha tenido lugar en un área alejada de la frontera entre los dos países mediterráneos, donde se han concentrado la mayoría de los ataques en el último año que han dejado centenares de muertos. El campo de refugiados palestinos de Ein el Helue está situado cerca de la ciudad de Sidón y fue creado entre 1948 y 1949 para acoger a los refugiados palestinos expulsados de sus hogares por las milicias judías en la Nakba. Se trata de una zona de difícil acceso, que cuenta con su propia seguridad, a cargo de las milicias que controlan el campo. Los oficiales del campamento estiman que más de 120.000 refugiados palestinos viven en Ein el Helue, aunque Naciones Unidas los cifraba en 80.000 en 2017. Las deplorables condiciones de vida en el campamento han facilitado el desarrollo de grupos paramilitares en su interior.

Hace casi un año, Israel y Hizbulá acordaron un alto el fuego después de más de dos meses de brutal ofensiva israelí. Sin embargo, Tel Aviv ha continuado atacando el país de los cedros casi a diario, mientras insiste que la milicia libanesa se desarme. La tregua en Gaza ha hecho aumentar los temores de que, de nuevo, la violencia israelí se concentre en territorio libanés, ya que los hechos sobre el terreno de las últimas semanas así lo demuestran. El ataque de este martes contra supuesta infraestructura de Hamás genera cierta extrañeza, debido a que el grupo palestino no tiene apenas influencia en el país ni ha participado en enfrentamientos o provocaciones con las tropas israelíes.

Críticas de Hamás

"Lo consideramos un ataque bárbaro contra nuestro pueblo palestino indefenso y contra la soberanía libanesa", ha denunciado Hamás en un comunicado, en el que condena "la agresión sionista que tuvo como objetivo un lugar repleto de civiles". "Las acusaciones del ejército de ocupación sionista de que el sitio atacado era un complejo de entrenamiento perteneciente al movimiento son pura invención y mentiras, destinadas a justificar su agresión criminal", ha criticado. "No hay instalaciones militares en los campamentos palestinos en el Líbano", ha subrayado con contundencia. Según Hamás, el lugar atacado "es un campo deportivo abierto frecuentado por jóvenes del campamento, conocido por todos los residentes, y los atacados eran un grupo de chicos que se encontraban allí en ese momento".

Se desconoce el número exacto de heridos, aunque se estima que son decenas y que la cifra de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas. Las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina en la región de Sidón han convocado una huelga general y un duelo nacional en el campamento, así como el cierre de todas las instituciones, centros y organizaciones dentro del mismo por el ataque "bárbaro" contra una zona civil densamente poblada. A su vez, varias escuelas alrededor del territorio libanés han anunciado que cerrarán sus centros este miércoles en señal de duelo por las 13 víctimas mortales.