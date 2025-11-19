Mayor seguridad
El museo del Louvre reforzará su seguridad con cien cámaras y un puesto móvil de policía tras el impactante robo
El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio
EFE
La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, detalló este miércoles que se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.
Así lo detalló al comparecer en la comisión de Asuntos Culturales y de la Educación de Asamblea Nacional al cumplirse justo un mes del impactante robo sufrido el 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable que aún no han podido ser recuperadas.
El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio.
Pero a la luz del reciente robo, indicó que se han puesto en marcha o acelerado una veintena de medidas urgentes para asegurar el interior y el exterior, como la instalación de un centenar de cámaras perimetrales, que estará completada a finales de 2026, o la instalación de un puesto móvil policial dentro.
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El Real Zaragoza le pide al Ebro 50.000 euros por los costes del partido de Copa en el Ibercaja Estadio
- Autopista para la salida de Dani Gómez en enero
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- La Guardia Civil advierte del 'timo del supermercado': está vaciando las cuentas bancarias
- Indignación entre los profesores de Aragón con el máster: 'Gente sin titulación me ha pasado por delante y tiene plaza
- El cero victimismo de Rubén Sellés, Bakis y la decisión de vivir o morir con sus ideas en el Real Zaragoza