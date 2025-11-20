Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos tres muertos y 15 heridos en nuevos ataques de Israel en el sur de Gaza

Al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas en un bombardeo efectuado este jueves por el Ejército israelí contra una localidad próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Ejecutivo de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Defensa Civil de Gaza ha recuperado los cuerpos de los tres fallecidos, entre los que se encuentra un menor de edad, y ha rescatado a los heridos. Las víctimas, según ha confirmado en un mensaje difundido por el diario 'Filastín', son miembros de dos familias.