El OIEA exige a Irán acceso a las instalaciones nucleares bombardeadas

El consejo de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó este jueves una resolución que pide a Irán cooperar "plenamente" con este regulador y permitirle inspeccionar los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos e Israel. Irán afirmó que la iniciativa está "motivada políticamente" y advirtió de que tendrá un impacto negativo en la cooperación con la OIEA, con quien mantiene tensas relaciones desde hace tiempo. El texto, consultado por AFP y adoptado por 19 votos sobre 35, insta a Teherán a "cumplir plenamente y sin demora sus obligaciones legales y a cooperar plena y rápidamente con el OIEA".

Las inspecciones de este organismo en Irán se interrumpieron por los 12 días de guerra en junio contra Israel, que culminaron con bombardeos israelíes y estadounidenses contra las principales instalaciones nucleares del país islámico. En una conferencia de prensa, el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, destacó el miércoles que las inspecciones se reanudaron, pero que su personal no pudo acceder a los sitios bombardeados. "No es correcto decir que porque todo está destruido no hay nada que ver", insistió Grossi, quien recordó los compromisos de Irán como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Reunión trimestral

La resolución fue presentada por Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos al inicio de la reunión trimestral del consejo de gobernadores en la sede del organismo de la ONU en Viena. El embajador iraní en esa ciudad afirmó que era "una resolución políticamente motivada y contraproducente". Y el canciller iraní, Abás Araqchi, denunció que los promotores del texto "están perturbando el proceso de interacción y cooperación entre la agencia e Irán". Teherán cortó relaciones con el OIEA a raíz de la breve guerra iniciada por Israel. El país islámico estimó que el organismo era en parte responsable del conflicto, iniciado tras la aprobación de una resolución crítica sobre el programa nuclear iraní.

Sin inspecciones suficientes

Las inspecciones terminaron reanudándose, pero no en los sitios nucleares clave como Fordo, Natanz e Isfahán, afectados por los ataques. Según el OIEA, hasta el 13 de junio el total de reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% -un 90% es necesario para fabricar un arma nuclear- ascendía a 440,9 kg, un aumento de 32,3 kg en comparación con el 17 de mayo.

Acuerdo roto

La petición del OIEA coincide que el anuncio del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, este jueves de que el acuerdo alcanzado en septiembre en Egipto con el OIEA "se considera oficialmente finalizado" a raíz de la resolución aprobada horas antes por la Junta de Gobernadores del organismo reclamando a Teherán que informe "sin más retrasos" sobre el estatus de la cantidad de uranio enriquecido que tiene almacenado y las instalaciones nucleares bombardeadas durante la ofensiva lanzada en junio por Israel, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

Araqchi ha indicado que considera que el acuerdo, destinado a retomar parcialmente la cooperación tras la citada ofensiva, se da por terminado por la resolución, que considera "ilegal y políticamente motivada", una decisión que ha sido ya notificada al director general del OIEA, Rafael Grossi, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. Así, ha resaltado que esta decisión del organismo internacional ignora la "buena voluntad" mostrada por Teherán y "socava la credibilidad e independencia" del OIEA, antes de sostener que el citado acuerdo de El Cairo ya perdió "su base práctica" por la decisión del E3 --Reino Unido, Francia y Alemania-- de reactivar el 'snapback' para reimponer las sanciones de Naciones Unidas suspendidas tras el acuerdo nuclear de 2015.

Resolución del OIEA

La resolución aprobada por la Junta de Gobernadores, facilitada a Europa Press por un portavoz del organismo, pide a Irán que "cumpla totalmente y sin más retrasos con sus obligaciones legales bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y extienda una cooperación total y rápida con el OIEA", incluida la información sobre sus reservas de uranio y el acceso de inspectores de la agencia a estos lugares. "Irán debe cumplir totalmente y sin reservas con el Acuerdo de Salvaguardas del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)", apunta el documento, que reclama a Teherán que facilite al OIEA "información precisa sobre la contabilidad del material nuclear y las instalaciones nucleares protegidas en Irán" y otorgue "todo el acceso necesario para verificar dicha información". Así, solicita a Irán que "actúe estrictamente en línea con las cláusulas del Protocolo Adicional firmado el 18 de diciembre de 2003 y que aplique totalmente y sin retrasos esta medida", al tiempo que vuelve a poner en su agenda el asunto sobre la aplicación por parte de Irán del Acuerdo de Salvaguardas y las cláusulas relevantes de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.