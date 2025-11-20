Zelenski recibe oficialmente la propuesta de plan de paz de Trump para la guerra de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió este jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de EEUU, que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina. Este jueves Zelenski tenía previsto reunirse con el jefe del Estado mayor de EEUU, Randy George, en Kiev.

"El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente de la parte estadounidense un borrador de plan que, según la evaluación de la parte estadounidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia", informó la Oficina del Presidente de Ucrania en su cuenta oficial de la aplicación Telegram.

"Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real", ha apuntado la oficina de Zelenski, que ha hecho hincapié en que Kiev "ha apoyado las propuestas del presidente Trump desde el inicio de este año para poner fin al derramamiento de sangre".

"Estamos dispuestos y estamos ahora preparados para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y el mundo para que el resultado sea la paz", ha señalado, al tiempo que ha adelantado que Zelenski "espera poder hablar durante los próximos días" con Trump sobre "las oportunidades diplomáticas disponibles y los principales puntos necesarios para la paz".

Moscú: "nada nuevo" que comentar

El comunicado ha sido publicado horas después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmara que Moscú no tiene "nada nuevo" que comentar sobre el supuesto plan de paz que Rusia y Estados Unidos han venido trabajando secretamente en las últimas semanas a espaldas de Ucrania, más allá de las valoraciones que han venido reiterando desde la cumbre celebrada en agosto en Anchorage, Alaska, entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump.

"No tenemos nada nuevo que añadir a lo dicho en Anchorage. No tenemos novedades en este momento", ha dicho ante las preguntas sobre este supuesto nuevo plan de paz de hasta 28 puntos del que se han hecho eco en las últimas horas varios medios estadounidenses. "Rusia sigue abierto a negociar, pero la solución debe eliminar las causas profundas de este conflicto"", ha añadido.

Elaborado a espaldas de Ucrania y sus socios europeos, algunos epígrafes son especialmente sensibles, como los que hablan de ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás, ampliamente ocupada ya por las tropas rusas, y reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Según han desglosado varios medios estadounidenses, el plan está dividido en cuatro categorías generales, que incluye el proceso de paz en Ucrania y sus garantías de seguridad, así como las de Europa, y las futuras relaciones de Estados Unidos con las dos partes en conflicto.

Aunque desde Washington han insistido en que el plan pretende "brindar garantías de seguridad a ambas partes", muchos de los puntos que han trascendido a la prensa se antojan inaceptables para Ucrania a tenor de su postura cuando le han sido planteados durante estos años de guerra.