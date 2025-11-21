Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 39 drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la madrugada del viernes 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y la península de Crimea, anexionada en 2014.

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 20 de noviembre y las 07:00 del 21 de noviembre con hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 33 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante volvieron a comunicar que a las 08:00 habían interceptado seis drones más en territorio ruso.