Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano

Israel aseguró este sábado haber matado a un supuesto miembro de Hizbulá en un ataque ayer en la zona de Froun, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército.

"Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense.

La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".