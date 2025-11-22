Caso Epstein
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso
La medida fue adelantada por el equipo legal de Maxwell, quien se encuentra en un centro penitenciario federal de Texas, cumpliendo una condena de 20 años por su complicidad en los crímenes sexuales del fallecido pederasta
EFE
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del fallecido pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein, se negará a responder preguntas en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el caso, de acuerdo con el senador republicano James Comer.
Comer, a cargo del Comité de Supervisión, indicó a medios estadunidenses este viernes que Maxwell recurrirá al derecho de "no autoincriminarse" basado en la quinta enmienda ante una citación planteada por la Cámara.
La medida fue adelantada por el equipo legal de Maxwell, quien se encuentra en un centro penitenciario federal de Texas, cumpliendo una condena de 20 años por su complicidad en los crímenes sexuales de Epstein.
"Sus abogados han respondido que no va a contestar ninguna pregunta", explicó Comer.
Maxwell había sido citada desde julio pasado e inicialmente su equipo jurídico, encabezado por el abogado, David Oscar Markus, había asegurado que estaba dispuesta a responder los cuestionamientos de los representantes.
El giro de Maxwell para no cooperar con la investigación del Congreso sucede dos días después de que el presidente Donald Trump, firmara el proyecto de ley aprobado en el Congreso para liberar los archivos Epstein, que deben ser publicados en un plazo de 30 días, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ).
La presión sobre el mandatario, referente al caso Epstein, se reavivó a partir de la semana pasada cuando un grupo de congresistas demócratas publicó 20.000 nuevos archivos del caso, donde el pederasta aseguraba en un intercambio de correos con Maxwell que Trump sabía de sus crimenes y que había pasado "horas" con una de las víctimas.
