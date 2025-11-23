Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel dice haber matado a cinco oficiales de Hamás tras acusarle de violar la tregua

El Gobierno israelí afirmó este sábado haber matado a cinco miembros de Hamás de "alto rango" tras lanzar una oleada de ataques en Gaza por lo que calificó de una violación del alto el fuego por parte del grupo islamista, al que acusó de haber atacado a sus tropas. "Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En respuesta, Israel eliminó a cinco terroristas de alto rango de Hamás" afirma en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

La nota se produce después de que el Ejército israelí informara de que ha matado a cinco miembros de Hamás en Rafah, una zona del sur de Gaza totalmente controlada por el Ejército israelí y en la que se estima que hay decenas de miembros del grupo islamista escondidos en sus túneles.