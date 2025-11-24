En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Washington y Kiev han anunciado avances en la negociación sobre un acuerdo de paz en las negociaciones que se desarrollan en Ginebra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski: "Putin quiere un reconocimiento legal para lo que ha robado"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve EEUU es que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado. "Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado", dijo Zelenski, que agregó que esta demanda rusa es "el principal problema para avanzar hacia la paz. "Lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero", agregó en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea, cuya cuarta edición se celebra hoy en Suecia.
El Kremlin dice que no ha sido informado sobre las modificaciones al plan de paz original de EEUU
El Kremlin aseguró hoy no haber sido informado de las modificaciones introducidas por ucranianos y europeos al plan de paz original que Estados Unidos hizo llegar a Rusia la pasada semana. "No hemos visto ningún plan (...) Por el momento no hemos recibido nada oficial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov destacó que Moscú leyó atentamente las conclusiones de las consultas entre Ucrania y Estados Unidos celebradas el domingo en Ginebra, pero desconoce los cambios al plan de 28 puntos. "Esperemos. Se ve que dicho diálogo continúa y los contactos proseguirán", apuntó.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en el marco de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el país europeo durante los últimos meses. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Zatishie, en la provincia de Zaporiyia, como resultado de operaciones ofensivas activas", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.
Tropas de Kiev se retiran del centro de Kostiantinivka, en Donetsk, según el gobernador ruso en la región ocupada
Las tropas ucranianas se retiran del centro de Kostiantinivka, uno de los bastiones de Kiev en la región oriental de Donetsk, según afirmó hoy el gobernador ruso de ese territorio anexionado por Rusia, Denís Pushilin. Las tropas rusas "han ampliado la zona de control en dirección a Kostiantinivka, donde también han mejorado sus posiciones en el sur y suroeste de la ciudad", dijo Pushilin en declaraciones al canal Rossía-24 de televisión estatal rusa. Añadió que "se han constatado casos de abandono por el enemigo de heridos y equipos durante su retirada del centro de Kostiantinivka".
Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas en Járkov
Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov ha matado a cuatro personas en esta urbe del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Oleg Siniégubov. Las víctimas son tres mujeres de 27, 41 y 69 años y un hombre de 55. Otras trece personas, entre ellas dos menores de once y doce años, resultaron heridas en el ataque.
Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas
Washington y Kiev aseguraron en la noche de este domingo -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania". El texto publicado por la Casa Blanca afirma que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron "constructivas, centradas y respetuosas", además de "productivas", ya que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros".
Zelenski califica de sustancial el diálogo en Ginebra, con "señales" de que EEUU escucha
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó ese domingo de "sustanciales" las reuniones que su delegación mantuvo en Ginebra sobre el plan de paz de 28 puntos para el país y aseguró que hay "señales" de que el equipo encabezado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, escucha la postura ucraniana. "Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y hay señales de que el equipo del presidente (Donald) Trump nos escucha", afirmó el mandatario en su tradicional discurso a la nación. Tras ser informado por su delegación de la marcha de las reuniones, Zelenski sostuvo que se han producido "conversaciones sustanciales" a lo largo de todo el día con la parte estadounidense y los socios europeos representados en Ginebra por asesores de Alemania, Francia y el Reino Unido.
Ucrania asegura que ha logrado incluir la mayoría de sus prioridades en una nueva versión del plan de paz
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, enviado a Ginebra para negociar sobre la propuesta de plan de paz para Ucrania planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que han conseguido incluir la mayoría de las "prioridades" ucranianas en la última versión del documento. "La versión actual del documento, aunque se encuentra en las últimas etapas de coordinación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania", ha apuntado Umerov en su cuenta en Telegram. El enviado ucraniano ha aprovechado además para agradecer la "enormemente constructiva interacción con Estados Unidos" y "su atención a nuestros comentarios, lo que nos permite avanzar en el proceso". "Esperamos seguir avanzando a lo largo del día de hoy", ha añadido.
Zelenski subraya que hay disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que en el curso de los contactos este domingo en Ginebra entre delegaciones de su país, Estados Unidos y representantes europeos hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz presentado esta semana por el presidente norteamericano Donald Trump, cuya versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev.
"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", señaló el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.
Sánchez pide una revisión "en profundidad" de la propuesta de paz de Trump para Ucrania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este domingo una revisión "en profundidad" de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo, Sánchez dijo que Europa da la bienvenida a todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr la paz, pero que cuando se está hablando del futuro de Ucrania, este país debe estar en esas conversaciones.
Como cree que debe estarlo también Europa porque se está hablando de la arquitectura de seguridad en este continente.
