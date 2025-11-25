Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El malestar psicológico en Gaza se triplicó entre los mayores de 40, de 2020 a 2025

La evolución de la salud mental en Gaza muestra "un deterioro drástico" del bienestar psicosocial desde la escalada de la guerra en octubre de 2023 y un estudio sugiere que, entre la población mayor de 40 años, el malestar psicológico se ha triplicado en los últimos cinco años.

La investigación muestra que la proporción de adultos que experimentan altos niveles de angustia psicológica —como depresión, pérdida de sueño, sensación de tensión constante y sentimiento de inutilidad- era de un 19,5 % en 2020; un 17,4 % en 2023 y del 67,2 % a principios de 2025.

Los datos surgen de tres encuestas domiciliarias realizadas a 677 personas mayores de 40 años en 2020, 2023 y 2025, precisa el estudio que publica eClinicalMedicine, del grupo The Lancet, y firman científicos palestinos y suizos.