Elecciones presidenciales de 2020
El fiscal del caso sobre la presunta interferencia electoral en Georgia desestima los cargos contra Trump
EP
Peter Skandalakis, el nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre presunta interferencia electoral en el estado de Georgia ha desestimado este miércoles los cargos contra el magnate neoyorquino y el resto de los acusados en el marco de la trama.
Skandalakis --que asumió el caso después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia apartara a la fiscal Fani Willis por "conflicto de intereses" al haber mantenido una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade-- ha indicado en un documento de 23 páginas que ha descartado el caso "para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial".
El mandatario estaba acusado junto a otras 18 personas de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante el ahora expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, si bien Trump siempre ha denunciado que el caso formaba parte de una "caza de brujas" política.
En su escrito, el fiscal Skandalakis insta al juez a cerrar el caso por considerar que cae bajo jurisdicción federal y no estatal. Esta petición podría marcar el final del último de los varios procesos judiciales abiertos contra Trump antes de que regresara a la Casa Blanca en enero.
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”