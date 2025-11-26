En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin ha confirmado que Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania espera esta semana otra visita del secretario del Ejército de EEUU para seguir negociando el plan de paz
Ucrania espera antes del final de esta semana otra visita del secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, para seguir negociando el plan de paz que promueve el presidente estadounidense, Donald Trump, según dijo anoche en sus redes sociales el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak. "Como ha esbozado el presidente de EE.UU., esperamos al secretario del Ejército en Kiev más adelante durante la semana, y estamos listos para seguir trabajando lo más rápido posible para finalizar los pasos necesarios para detener esta matanza", dijo en X Yermak.
Ucrania neutraliza 72 de los 90 drones lanzados desde la pasada tarde por Rusia
Las defensas ucranianas han neutralizado 72 de los 90 drones lanzados por Rusia desde la tarde del martes contra territorio bajo control de Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy. Del total de drones lanzados más de cincuenta eran drones kamikaze Shahed, una tecnología que Rusia adquirió al comienzo de la guerra a Irán y ahora produce por sí misma.Las interceptaciones de los drones se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
El Kremlin confirma que el enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana
El Kremlin confirmó hoy que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donal Trump visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania. "En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana", dijo el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión rusa.
Trump empuja a Kiev hacia un acuerdo para poner fin a la guerra: "Podría durar años y Rusia tiene mucha más gente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que la guerra entre Ucrania y Rusia "podría durar años y Rusia tiene mucha más gente", por lo que "si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo". "Esta guerra podría durar años, y Rusia tiene mucha más gente. Muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo", ha declarado ante los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, antes de agregar que "sería fantástico para ambos".
Trump dice que quiere reunirse con Putin y Zelenski, pero cuando el acuerdo sea definitivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere reunirse pronto con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el líder ruso, Vladímir Putin, pero que solo lo hará una vez el plan de paz para poner fin a la guerra sea "definitivo".
"Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final", escribió Trump en un mensaje en su red, Truth Social.
Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que está "preparado" para abordar con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, los puntos "sensibles" de la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania, que recibió críticas respecto a las cesiones que incluía de Kiev a Moscú, después de que Washington hablara de "unos pocos detalles delicados pero no insuperables" de cara a un acuerdo.
Zelenski ha subrayado que "las decisiones de seguridad sobre Ucrania deben incluir a Ucrania" y que "las decisiones de seguridad sobre Europa deben incluir a Europa". "Porque cuando algo se decide a espaldas de un país o su gente, siempre existen un alto riesgo de que simplemente no funcione. La gente debe decidir su propio futuro y eso nos diferencia de regímenes como el de Moscú", ha declarado.
Así, ha indicado que "cuenta con el marco desarrollado" por los países europeos en la ciudad suiza de Ginebra: "Está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos, con Estados Unidos, con el compromiso personal de Trump, y con Europa, con los líderes y todos los socios que tienen la fuerza y la capacidad de ayudar".
Macron dice que "por fin" hay oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera" en Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este martes que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera" en Ucrania, pero insistió en que hacen falta garantías "muy sólidas" de seguridad para Kiev.
"Las negociaciones cobran un nuevo impulso, por fin tenemos la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera", afirmó Macron con optimismo al inicio de la reunión por videoconferencia de la Coalición de los Voluntarios, creada en marzo pasado para apoyar a Ucrania y que preside junto al primer ministro británico, Keir Starmer.
Pero advirtió de que, para los europeos y los ucranianos, la condición indispensable para respaldar el plan propuesto por Estados Unidos para una paz "duradera" es que se establezcan "garantías de seguridad muy sólidas y no garantías que solo existen en el papel".
Ucrania sanciona a 56 buques por labores de exportación de alimentos desde puertos ocupados por Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este martes la imposición de sanciones contra 56 buques que entraron "ilegalmente" entre 2022 y 2025 en puertos ucranianos bajo control de las tropas rusas desde el inicio de la invasión, desatada en febrero de 2022, para "exportar productos alimentarios ucranianos". La Presidencia ucraniana ha indicado en un comunicado que entre los buques sancionados hay embarcaciones que "cargaron miles de toneladas de trigo, semillas de girasol y otros productos alimenticios ucranianos robados en los puertos cerrados de Sebastopol y Feodosia, ambos ocupados temporalmente por Rusia, y las transportaron al extranjero". Así, ha subrayado que "muchos de estos buques ya están sujetos a sanciones impuestas por otros países, incluida la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza", antes de apuntar que "estos buques no navegaron únicamente bajo bandera rusa, ya que 17 de ellos operaban bajo bandera de otros países".
Rusia toma una localidad a las puertas de Kostiantínivka, en Donetsk
Las tropas rusas han tomado una nueva localidad a las puertas de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Tras maniobras decisivas, la agrupación militar Sur liberó la localidad de Ivanopillya, en la República Popular de Donetsk", indica el parte castrense publicado en Telegram.
Lavrov acusa a los países europeos de socavar los esfuerzos de Trump rehaciendo su plan de paz
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos del presidente de EEUU, Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania. "Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera", dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original "exigen aclaración".
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”
- El mítico grupo indie que vuelve a Zaragoza más de diez años después