Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes que el país enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república, en la que, dijo, está "prohibido fallar" en la defensa de la nación frente a "las amenazas" de EE.UU., que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

Rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que "no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio".

"Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario", expresó desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, en Caracas.

En ese sentido, Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los ciudadanos en general a exigirse "diez veces más" para "ser capaces de defender cada palmo" del territorio "de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga".

Con el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y jefe del Parlamento, respectivamente, a su derecha, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, a su izquierda, el jefe de Estado pidió al país, en medio de un juramento con los asistentes, "estar a la altura de defender esta tierra".

Maduro cerró una marcha en la que miles de personas, entre ellas simpatizantes del chavismo y funcionarios, rechazaron las que señalaron como "amenazas y ataques del imperialismo", en alusión al despliegue militar que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

La movilización se llevó a cabo un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Washington.

A este escenario se ha sumado la suspensión de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas, luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a "extremar las precauciones" al sobrevolar Venezuela por una situación "potencialmente peligrosa" en la región.

Cabello tacha a Marco Rubio de "imbécil"

Por su parte, el titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de "imbécil" y de tener "ínfulas de conquistador" al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en plenas tensiones entre Caracas y Washington, que cruzan señalamientos de estar vinculados con el narcotráfico.

"Es imposible conseguir" un secretario de Estado "más imbécil que Marco Rubio", afirmó Cabello, que también denunció al funcionario estadounidense por tener "ínfulas de conquistador" en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en medio de una marcha chavista en Caracas en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello también acusó al Gobierno de EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, apenas un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Washington.

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere "robarse los recursos naturales de Venezuela".

Las declaraciones se dan en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, que mantiene un inédito despliegue militar cerca de las costas del país suramericano con el argumento de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela.

La incertidumbre sobre una posible intervención militar de la Casa Blanca en el país suramericano se disparó cuando la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el sábado de un "riesgo potencial" al sobrevolar Venezuela y la región por un posible "incremento de la actividad militar".

Esta advertencia ha provocado hasta el momento la cancelación de más de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas.

Cabello insistió en que quien "ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado".