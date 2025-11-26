El Supremo francés confirma la condena a Sarkozy por la financiación de la campaña de 2012

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena a seis meses de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado.

Recién salido de prisión, donde permaneció tres semanas por la financiación con dinero del régimen libio de su campaña de 2007, la que le llevó al Elíseo, Sarkozy deberá cumplir ahora la pena por la ocultación de facturas durante la campaña de 2012, que perdió ante el socialista François Hollande.

Una nueva piedra en el zapato de su reputación que esta vez no le conducirá tras los barrotes, pero sí que deberá llevar un brazalete electrónico.

Durante la audiencia del pasado 8 de octubre, los abogados del expresidente esgrimieron una batería de argumentos para pedir la anulación de la sentencia, entre ellos que ya se juzgó la superación del techo de gasto electoral, por el que pagó una fuerte multa.

Pero fue tras una decisión del Tribunal de Cuentas, que no tuvo en cuenta el carácter penal de los hechos, lo que ha motivado que la Fiscalía pidiera que se rechace el recurso de Sarkozy.

Beneficiario

En este caso, Sarkozy no fue condenado por su participación directa en la financiación irregular de su campaña de 2012, pero sí como beneficiario del entramado de facturas y empresas creado para burlar los controles oficiales.

Gracias al mismo, vehiculado a través de la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, la campaña gastó casi 43 millones de euros, frente al máximo de 22,5 millones que autorizaba la ley.

La sentencia de febrero de 2024, que rebajaba a la mitad la pronunciada en primera instancia en septiembre de 2021, señalaba que el presidente y candidato no podía ignorar el elevado tren de la campaña, que él mismo animaba a acelerar ante las encuestas que le auguraban una derrota contra Hollande.

Una proliferación de mítines y actos públicos que no fueron suficientes para dar la vuelta a los sondeos y que eran maquillados por facturas atribuidas al partido a través de la empresa de organización de eventos Bygmalion.