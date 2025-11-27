Francia
Macron anuncia un servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años
Durará 10 meses y los integrantes solo participarán en misiones en territorio nacional
EFE
París
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.
En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, "en función de la amenaza", cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.
