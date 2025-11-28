Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Diversas ONG reclaman que Israel deje entrar ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza

Las ONG de Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Oxfam Intermón han reclamado este jueves que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza y que cumpla el acuerdo de paz y el derecho internacional.

Las entidades humanitarias han hecho pública su reclamación en el transcurso de una concentración convocada este jueves en el Arc de Triomf de la ciudad de Barcelona, que forma parte de una acción internacional denominada 'Línea roja por Gaza', que ha tenido lugar en distintas poblaciones de España.

En Barcelona, diversos activistas de las ONG se han unido para recordar que "la catástrofe humanitaria continua y miles de vidas siguen en peligro en la Franja".