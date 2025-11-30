En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Varias marchas denuncian en España que sigue el genocidio contra el pueblo palestino
Numerosas ciudades españolas han albergado este sábado nuevas manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y para denunciar que Israel continúa perpetrando un "genocidio", pese al plan de paz alcanzado con la mediación de Estados Unidos. En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se han celebrado nueva marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".
Hizbulá da la bienvenida al papa a Líbano y le pide rechazar "agresiones" de Israel
El grupo chií libanés Hizbulá ha dado este sábado al papa León XIV la bienvenida a Líbano, país al que viajará mañana, domingo, y le ha pedido que "rechace" las agresiones de Israel contra el país.
El texto resalta la diversidad religiosa del Líbano y su papel de "puente civilizatorio entre los fieles de las dos religiones divinas, cristianismo e islam, y entre los seguidores de orientaciones religiosas, culturales y laicas en todas las naciones".
Tras asegurar que los mensajes del actual papa "insisten claramente en los derechos humanos y en la necesidad de respetarlos", la carta denuncia la guerra de Israel en Gaza, que califica de "genocidio", y los ataques israelíes a Líbano.
"La tragedia en Gaza, en la Palestina ocupada, en los últimos dos años es resultado de la denegación persistente de los derechos del pueblo palestino a su tierra por parte de los ocupantes sionistas", expresa el texto.
"De la misma manera es innegable el sufrimiento del pueblo libanés debido a la ocupación sionista de parte de su tierra, sus ataques continuos, impulsados por la aspiración de controlar su aguas, tierras y recursos de gas", continúa.
El Ejército israelí confirma la muerte de tres gazatíes el sábado, pese al alto el fuego
El Ejército israelí confirmó haber matado a tres gazatíes este sábado en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, alegando que se aproximaron a las tropas aún desplegadas en la denominada 'línea amarilla'.
En un primer ataque, soldados dispararon a "dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla", según un comunicado castrense, considerados por el Ejército una "amenaza inmediata", pese a no dar más detalles que lo corroboren. Según una fuente médica del Hospital Naser, los muertos son dos hermanos menores de edad abatidos en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.
En un segundo incidente esta mañana, las tropas israelíes mataron a otro palestino que, según el comunicado castrense, se aproximó a su vez demasiado a las tropas.
UNICEF alerta que miles de niños de Gaza corren grave peligro ante la llegada del invierno al enclave
Casi 9.300 niños y niñas menores de cinco años de Gaza padecen desnutrición aguda, según las estimaciones de octubre del fondo de la ONU para la infancia, UNICEF, y presentan por lo tanto una vulnerabilidad extrema ante las duras temperaturas que llegarán con el invierno al enclave palestino.
La estación, avisa UNICEF, traerá consigo la "propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte entre la infancia", de acuerdo con las estimaciones de la agencia de la ONU.
La cifra actual de niños con desnutrición aguda declarada por UNICEF puede ser inferior a los cifra inferior a los 11.746 niños de septiembre y los 14.363 de agosto, pero esta tendencia a la baja por la entrada de ayuda no quita que octubre siga marcando una de las tasas de ingresos mensuales más altas registradas, casi cinco veces superior a la de febrero de 2025, durante el alto el fuego anterior.
"A pesar de los avances, miles de niños y niñas menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza, mientras que muchos más carecen de refugio, saneamiento y protección adecuados contra el invierno", ha declarado Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
70.100 muertos
Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado los 70.100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí. "El número de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 70.100 y a 170.983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023", detalló el Ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado.
Habla Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este sábado, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, su firme convicción de que la solución de los dos Estados es "imprescindible para que la paz llegue y perdure". En un mensaje en la red social X, Sánchez ha querido honrar "la resiliencia de un pueblo que nunca ha renunciado a la esperanza", en alusión al pueblo palestino.
Sigue la matanza
El Ejército israelí mató este sábado a dos hermanos palestinos adolescentes en un ataque cerca de una escuela en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, de acuerdo con una fuente médica. Según confirmó a EFE una fuente del Hospital del Naser, los fallecidos fueron identificados como Fadi Tamer Abu Asi y su hermano Jumaa, de 15 y 17 años.
El líder de Hizbulá dice que responderán al asesinato de su jefe militar
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, defendió este viernes que su movimiento tiene "derecho" a responder al ataque israelí que hace cinco días mató a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, y afirmó que así lo hará en un momento de su elección.
"Este es un ataque flagrante y un crimen atroz. Tenemos el derecho a responder y determinaremos el momento para ello", sentenció el secretario general en un discurso grabado, emitido durante un evento para honrar a Tabatabai y a otros cuatro miembros del grupo fallecidos en el mismo bombardeo.
El pasado domingo, Israel bombardeó un apartamento en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hizbulá, la baja de más rango infligida desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes hace un año.
Otro muerto más
El Ejército israelí mató este viernes a un palestino, pese al alto el fuego, en el sur de la Franja de Gaza, confirmó un comunicado militar, en el que se le acusa de haber traspasado la conocida como 'línea amarilla'. En el texto, las fuerzas armadas israelíes describen un ataque aéreo con un dron y aseguran que el gazatí cruzó la 'línea amarilla' acercándose a los soldados, lo que según ellos supuso "una amenaza inmediata".
Los túneles de Rafah
El Ejército israelí informó este viernes del hallazgo de otros nueve cadáveres de milicianos en los túneles de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a 30 el número de combatientes fallecidos en esta zona. En un comunicado castrense, el Ejército señaló que continúa realizando "ataques aéreos y medidas de ingeniería" en el este de Rafah a fin de desmantelar la infraestructura subterránea.
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
- Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
- Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
- Detenidos en Zaragoza cuatro implicados en una red que estafó casi 600.000 euros mediante cuentas bancarias falsas
- La DGT confiesa lo que muchos se temían sobre las nuevas balizas V-16
- Bazdar y Dani Gómez, ni convocados ante el Leganés
- Hallado muerto en una poza del Pirineo aragonés un hombre que llevaba días desaparecido