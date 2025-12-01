Un senador republicano confirma que Trump ha ofrecido a Maduro "ir a Rusia o a otro país"

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó que el Gobierno de Donald Trump le dio a "Nicolás Maduro la oportunidad de irse", tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo "que se podía ir a Rusia o a otro país". La entrevista se produjo después de que Trump confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con EEUU.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su conversación con Nicolás Maduro, anticipada por The New York Times, sin hacer mayores comentarios al respecto. El multimillonario republicano se abstuvo de hacer comentarios sobre lo conversado. Solo dijo que es un asunto "muy complicado". Caracas se mantuvo en silencio sobre esta revelación.

En un nuevo giro desconcertante, Trump intentó minimizar los efectos del cierre total del espacio aéreo venezolano anunciado un día antes. "No le des más importancia", dijo a la prensa que lo acompañaba en Air Force On. Esa medida, que aumentó la preocupación en Caracas y toda la región, no sugiere, según el propio Trump, a contramano de todas las interpretaciones, que se prepara la intervención de EEUU en territorio de Venezuela. A su criterio, no hay que leer "nada" entre líneas.

Las breves palabras de Trump se conocieron después de que el Gobierno de Maduro denunciara este domingo en Viena ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Washington agita el conflicto en el Caribe sur con el propósito de apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano. Caracas fijó su posición en ese foro a través de una carta del propio Maduro, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que se sostiene que Washington quiere llevar adelante ese objetivo a través del "uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones". Esa pretensión, se añada en el texto, "no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional". Maduro aseguró por último que Venezuela "no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza".

Caracas hizo un llamado al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los miembros de la alianza OPEP+ para que contribuyan a poner freno a lo que considera una "agresión que se gesta con cada vez más fuerza". Además, Rodríguez advirtió que esta situación "amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético" a nivel global.

Desde septiembre, EEUU han atacado 21 lanchas que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas. La tensión bilateral ha crecido en los últimos días por una serie de acontecimientos. La autoridad aérea estadounidense pidió "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, y varias aerolíneas suspendieron sus vuelos en el país suramericano. A la vez, Caracas ha denunciado señales de militarización en Trinidad y Tobago y República Dominicana.