Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás y Yihad Islámica

El Ejército de Israel ha anunciado en la mañana de este jueves la identificación de los restos del último rehén entregado en la víspera por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica, que corresponden al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, uno de los dos cuyos cuerpos quedaban aún por entregar.

La víctima, según han indicado en Telegram las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tenía 42 años y trabajaba como agricultor en el kibutz Beeri, donde fue "asesinado el 7 de octubre de 2023 antes de que su cuerpo fuera secuestrado y llevado a la Franja de Gaza".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado en un comunicado que su familia ha sido informada y que las autoridades se coordinarán con la Embajada de Tailandia en Israel para devolver el cuerpo a su país de origen.