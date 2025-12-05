Colaboracionistas del Tercer Reich e ideólogos antisemitas se cuelan en la Feria del Libro de Roma con el aval del Gobierno de Meloni

El avance de la cultura de extrema derecha vuelve a tensar las cuerdas en Italia. Casi un centenar de escritores han escrito esta semana un manifiesto público contra la inclusión de una editorial considerada neofascista en la Feria del Libro de Roma. Por la misma razón, un historietista ha retirado su participación y el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, se ha negado a asistir a la inauguración del certamen. En cambio, el actual ministro de Cultura del Gobierno de Giorgia Meloni, Alessandro Giuli, sí ha dado su placet. "Discutamos. No renunciemos a la batalla de las ideas", ha argumentado.

De esta manera ha abierto en la capital de Italia bajo el lema Piú libri, più liberi (Más libros, más libres) un certamen no ajeno a polémicas (en 2024 fue invitado un autor acusado de maltratos), que este año aceptó entre las 604 editoriales presentes también una diminuta y desconocida editorial (nació en 2017) de la galaxia de la extrema derecha de Florencia. Una síntesis de su catálogo: un libro sobre el asesinado supremacista blanco Charlie Kirk, otro sobre 'las psicopatologías' de los izquierda; un ensayo acerca de hombres que sufren el vivir en un mundo sin virilidad, y también volúmenes elogiativos de o sobre el dictador italiano Benito Mussolini, León Degrelle, el principal colaboracionista belga con el Tercer Reich, y de Corneliu Zelea Codreanu, líder ultranacionalista e ideólogo antisemita rumano.

Compartir espacios con nazis

Escritores, editores y artistas han puesto de inmediato el grito en el cielo. "Resulta evidente que no se trata de textos de estudio o de investigación sobre determinados fenómenos o períodos históricos, sino de un proyecto apologético que presenta el clima de los fascismos europeos, incluso en sus aspectos más violentos, persecutorios y sanguinarios, como una experiencia heroica de la que tomar ejemplo", escribieron en su manifiesto, al que le siguió la decisión del dibujante Zerocalcare de retirar su participación en la 22 edición del certamen.

"Este principio hace años me parecía muy fácil de aplicar. Ahora parece un campo de minas. Pero yo he crecido con un límite muy claro: no voy a compartir espacios con nazis", llegó a decir Zerocalcare. No fue el único.

El conocido divulgador y periodista Corrado Augias también esgrimió un argumento similar. "Soy favorable a la tolerancia, es más, la practico, también con los intolerantes por elección, por edad o por temperamento. Pero hay una distinción. Una cosa son los intolerantes; otra, muy distinta, quienes se hacen partícipes, es decir, cómplices, de las ideas de un régimen criminal como el nazismo", ha afirmado Augias. "¿Era realmente necesario aceptar a editores con una clara fe neofascista y neonazi?", se ha preguntado asimismo Emmanuele Fiano, del Partido Democrático.

Colonizar la cultura

Todo en vano. Tres años después de que Meloni tomara el poder en Italia y que su derecha empezara a colonizar el espacio mediático y cultural del país como nunca antes había ocurrido, la respuesta de la Asociación Italiana de Editores, organizadora del evento, fue un rechazo a cualquier crítica. "Los nuevos puestos son entregados por orden de llegada de las solicitudes. La solicitud de participación de Passaggio al bosco, cuya base ideológica subyacente no comparto en absoluto, llegó entre las primeras y por lo tanto fue aceptada. Y ha suscrito el compromiso contenido en el reglamento", ha argumentado el presidente del organismo, Innocenzo Cipoletta.

Y luego una razón más de contenido. "El rechazo a cualquier forma de censura, para una Asociación como la nuestra, es fundamental; viene antes que cualquier otra cosa", ha añadido Cipoletta, haciéndose así también eco del argumento del ministro Giuli. Para el diario izquierdista 'Il Manifesto', la razón sería otra, eso es, la cercanía de la editorial con el grupo de extrema derecha Casaggì de Florencia, vinculado con las estructuras juveniles de Hermanos de Italia, el partido de Meloni.