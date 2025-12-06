Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Albares dice que Israel piensa igual que Rusia al usar guerra para su política exterior

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, equiparó este sábado a Rusia con Israel por usar ambos países la guerra como una "herramienta normal" para su política exterior.

"Creo que lo que realmente debería interesarnos ahora mismo en Europa es qué podemos hacer en este momento tan difícil de la historia mundial, en el que para algunos países, como Rusia, la guerra se ha convertido en una herramienta normal de política exterior. No es el único caso, en Oriente Medio, Israel piensa exactamente igual", aseveró durante una intervención en el Foro de Doha, en Catar.

En el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el español indicó que los europeos piensan "lo contrario".