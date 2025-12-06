Crisis migratoria
Hallados 17 migrantes muertos en un bote a la deriva cerca de las costas de Grecia
La embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a 26 millas de la costa
EP
Los guardacostas griegos han encontrado este sábado los cuerpos sin vida de 17 migrantes en un bote de goma a la deriva cerca de las costas de la isla de Creta, donde han sido encontrados solo dos supervivientes, que han achacado el naufragio al mal tiempo reinante.
La radiotelevisión estatal griega ERT ha informado de que la embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a 26 millas de la costa. Los guardacostas encontraron el bote semihundido y completamente desgobernado con los cuerpos en su interior.
El relato de los supervivientes, cuyas vidas no corren peligro, coinciden con el temporal que ha estado sacudiendo desde hace unos días las inmediaciones de Creta y que ha registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En el bote no había ni comida ni agua.
A la espera de que la investigación determine su lugar de origen, Creta suele ser el final del peligroso recorrido que inician los migrantes por la ruta de Tobruk, en Libia.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres homicidios imprudentes
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar