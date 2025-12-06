Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turquía - Venezuela

Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela

El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

Caracas

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.

TEMAS

Tracking Pixel Contents