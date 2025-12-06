En directo
Turquía - Venezuela
Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela
El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos
Caracas
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres homicidios imprudentes
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar